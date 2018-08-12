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13 августа на «Газоне» в Туле: игры, йога и танцы с помпонами
Фото из архива Myslo.

13 августа на «Газоне» в Туле: игры, йога и танцы с помпонами

Площадки молодежного пространства работают в Тульском кремле по будням все лето.

В понедельник, 13 августа, на «Газоне» в Тульском кремле пройдет день чирлидинга и мажореток. Традиционно для туляков и гостей города также будут организованы мастер-классы, экскурсии и фитнес-тренировки. Публикуем афишу мероприятий.

Сцена

В 17.00 начнет работу фотозона, а в 18.00 состоится мастер-класс от Брежневой Елены, тренера и вице-президента РФСДЮОО «Федерация чирспорта Тульской области». Все желающие разучат танец с помпонами, поучаствуют во флешмобе и съемках видеоклипа.

Спорт

10.00 — Йога силы с Еленой Яковлевой.

19.00 — Функциональный тренинг с Панфиловой Юлией. Фитнес-клуб ТулГУ.

Игротека

14.00 — Соревнования по настольным играм: Монополия, Имаджинариум, Дженга, Уно, Дневник авантюриста, Свинтус, Самурай, Манчкин, Экивоки, Alias, D&D, Метро 2033 и др.

18.00 — Большая игра «Бункер».

неформальное образование

15.30 — Мастер-класс от маркетолога, специалиста по продвижению Ланы Леоновой «Нетворкинг. Как вам помогут другие люди».

17.00−18.30 — Клуб иностранного общения «Speak English». Тема: «Английский на примерах из жизни» (направления движения).

Экскурсии

17.00 — Экскурсия «Город юный — город древний», на которой вы убедитесь, что два этих слова — древний и юный — трудно разделить. Вы будете смотреть на улицы, площади, дома и храмы, а узнаете, как они выглядели в далеком прошлом. Вы убедитесь, что чудеса современных наших мастеров не уступают выдумкам прошлого. Приходите и вы все увидите и услышите сами.

Сбор группы в 16.50 у инфо-центра проекта «Газон» в тульском кремле.

На все экскурсии необходима предварительная запись.

Мастер-классы

Продолжаются мастер-классы по 3D моделированию. Занятия будут проходить в двух группах:

16.00 — Первые шаги в 3D моделировании для новичков.

17.00 — Занятия в группах постоянных участников проекта.

Необходима предварительная регистрация.

Площадки проекта работают в Тульском кремле по будням до конца августа. Вход на все мероприятия свободный.

При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:40 +1
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