13 августа на «Газоне» в Туле: игры, йога и танцы с помпонами
Площадки молодежного пространства работают в Тульском кремле по будням все лето.
В понедельник, 13 августа, на «Газоне» в Тульском кремле пройдет день чирлидинга и мажореток. Традиционно для туляков и гостей города также будут организованы мастер-классы, экскурсии и фитнес-тренировки. Публикуем афишу мероприятий.
В 17.00 начнет работу фотозона, а в 18.00 состоится мастер-класс от Брежневой Елены, тренера и вице-президента РФСДЮОО «Федерация чирспорта Тульской области». Все желающие разучат танец с помпонами, поучаствуют во флешмобе и съемках видеоклипа.
10.00 — Йога силы с Еленой Яковлевой.
19.00 — Функциональный тренинг с Панфиловой Юлией. Фитнес-клуб ТулГУ.
14.00 — Соревнования по настольным играм: Монополия, Имаджинариум, Дженга, Уно, Дневник авантюриста, Свинтус, Самурай, Манчкин, Экивоки, Alias, D&D, Метро 2033 и др.
18.00 — Большая игра «Бункер».
15.30 — Мастер-класс от маркетолога, специалиста по продвижению Ланы Леоновой «Нетворкинг. Как вам помогут другие люди».
17.00−18.30 — Клуб иностранного общения «Speak English». Тема: «Английский на примерах из жизни» (направления движения).
17.00 — Экскурсия «Город юный — город древний», на которой вы убедитесь, что два этих слова — древний и юный — трудно разделить. Вы будете смотреть на улицы, площади, дома и храмы, а узнаете, как они выглядели в далеком прошлом. Вы убедитесь, что чудеса современных наших мастеров не уступают выдумкам прошлого. Приходите и вы все увидите и услышите сами.
Сбор группы в 16.50 у инфо-центра проекта «Газон» в тульском кремле.
На все экскурсии необходима предварительная запись.
Продолжаются мастер-классы по 3D моделированию. Занятия будут проходить в двух группах:
16.00 — Первые шаги в 3D моделировании для новичков.
17.00 — Занятия в группах постоянных участников проекта.
Необходима предварительная регистрация.
Площадки проекта работают в Тульском кремле по будням до конца августа. Вход на все мероприятия свободный.
При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.