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В Туле отремонтируют дорогу на ул. Н.Руднева

В Туле отремонтируют дорогу на ул. Н.Руднева

На время ремонта участок перекроют.

18 августа с 9.00 до 17.00 в Туле отремонтируют дорожное полотно по ул. Н. Руднева, на участке от ул. Циолковского до ул. Станиславского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В указанное время движение транспорта на данных участках будет затруднено, вплоть до полного перекрытия.

Схема движения общественного транспорта останется прежней.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства. Заранее выбирайте пути объезда.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:10 0
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