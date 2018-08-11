В Туле отремонтируют дорогу на ул. Н.Руднева

18 августа с 9.00 до 17.00 в Туле отремонтируют дорожное полотно по ул. Н. Руднева, на участке от ул. Циолковского до ул. Станиславского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В указанное время движение транспорта на данных участках будет затруднено, вплоть до полного перекрытия.

Схема движения общественного транспорта останется прежней.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства. Заранее выбирайте пути объезда.