В Туле отремонтируют дорогу на ул. Н.Руднева
На время ремонта участок перекроют.
18 августа с 9.00 до 17.00 в Туле отремонтируют дорожное полотно по ул. Н. Руднева, на участке от ул. Циолковского до ул. Станиславского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В указанное время движение транспорта на данных участках будет затруднено, вплоть до полного перекрытия.
Схема движения общественного транспорта останется прежней.
Администрация города приносит извинения за временные неудобства. Заранее выбирайте пути объезда.
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