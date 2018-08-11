В Туле разыскивают пропавшего 87-летнего мужчину
Последний раз его видели 2 августа.
87-летний Сергей Ефимович Кочетков 2 августа ушел из дома в Пролетарском районе Тулы и до сих пор не вернулся. Мужчину разыскивают, в том числе, и волонтеры отряда «Лиза Алерт».
- Особые приметы: носит усы
- Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы седые, имеются залысины
- Был одет: черная куртка, бежевая майка, зеленые брюки из плащевки, кожаные ботинки коричневого цвета
- С собой: Черные резиновые сапоги, черная сумка
Мужчина нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.
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