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В Туле разыскивают пропавшего 87-летнего мужчину

В Туле разыскивают пропавшего 87-летнего мужчину

Последний раз его видели 2 августа.

87-летний Сергей Ефимович Кочетков 2 августа ушел из дома в Пролетарском районе Тулы и до сих пор не вернулся. Мужчину разыскивают, в том числе, и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

  • Особые приметы: носит усы
  • Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы седые, имеются залысины
  • Был одет: черная куртка, бежевая майка, зеленые брюки из плащевки, кожаные ботинки коричневого цвета
  • С собой: Черные резиновые сапоги, черная сумка

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:26 0
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