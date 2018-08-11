В Туле разыскивают пропавшего 87-летнего мужчину

87-летний Сергей Ефимович Кочетков 2 августа ушел из дома в Пролетарском районе Тулы и до сих пор не вернулся. Мужчину разыскивают, в том числе, и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Особые приметы: носит усы

носит усы Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы седые, имеются залысины

рост 170 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы седые, имеются залысины Был одет: черная куртка, бежевая майка, зеленые брюки из плащевки, кожаные ботинки коричневого цвета

черная куртка, бежевая майка, зеленые брюки из плащевки, кожаные ботинки коричневого цвета С собой: Черные резиновые сапоги, черная сумка

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.