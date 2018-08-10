Под Ефремовом вооруженные преступники угнали грузовик «Красное и Белое»

Вчера, 9 августа, недалеко от Ефремова, на границе Тульской и Липецкой областей, было совершено вооруженное нападение на грузовик сети магазинов «Красное и Белое».

– Преступники преградили путь грузовику с челябинскими номерами своим внедорожником. Из джипа вышли вооруженные люди, которые вышвырнули водителя грузовика из кабины, после чего один из нападавших сел за руль и скрылся вместе с сообщниками, — сообщает липецкий портал Gorod48.

Водитель получил огнестрельное ранение в ногу. Его доставили в ефремовскую больницу.

10 августа грузовик был найден в Данковском районе Липецкой области. Подозреваемые задержаны.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что на место происшествия выезжали и ефремовские полицейские. Сейчас наши правоохранители оказывают содействие липецким коллегам в установлении обстоятельств происшествия.