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Под Ефремовом вооруженные преступники угнали грузовик «Красное и Белое»

Под Ефремовом вооруженные преступники угнали грузовик «Красное и Белое»

Водителю прострелили ногу.

Вчера, 9 августа, недалеко от Ефремова, на границе Тульской и Липецкой областей, было совершено вооруженное нападение на грузовик сети магазинов «Красное и Белое».

– Преступники преградили путь грузовику с челябинскими номерами своим внедорожником. Из джипа вышли вооруженные люди, которые вышвырнули водителя грузовика из кабины, после чего один из нападавших сел за руль и скрылся вместе с сообщниками, — сообщает липецкий портал Gorod48.

Водитель получил огнестрельное ранение в ногу. Его доставили в ефремовскую больницу.

10 августа грузовик был найден в Данковском районе Липецкой области. Подозреваемые задержаны.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что на место происшествия выезжали и ефремовские полицейские. Сейчас наши правоохранители оказывают содействие липецким коллегам в установлении обстоятельств происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:07 +7
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