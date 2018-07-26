Жители Ясногорского района бьют тревогу: в пруду массово гибнет рыба

Фото из соцсетей.

Второй день в группе ВКонтакте «Наш Ясногорск» разгорается скандал: жители района выкладывают видео и фотографии, сделанные с берегов одного из самых популярных прудов области — Осетра в поселке Бураково. Вторые сутки в водоеме массово гибнет рыба.

Ясногорцы назвали случившееся экологической катастрофой и винят в случившимся бизнесмена, которому администрация района якобы продала пруд.

Еще недавно пруд в поселке Бураково был излюбленным местом рыбаков — здесь ловили карася, окуней, карпа, щук и других рыб.

В пресс-службе правительства Тульской области Myslo пояснили, что водоем находится в федеральной собственности. Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники Росприроднадзора.

Myslo следит за развитием событий.