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Жители Ясногорского района бьют тревогу: в пруду массово гибнет рыба
Фото из соцсетей.

Жители Ясногорского района бьют тревогу: в пруду массово гибнет рыба

Речь идет о пруде Осетр в поселке Бураково.

Второй день в группе ВКонтакте «Наш Ясногорск» разгорается скандал: жители района выкладывают видео и фотографии, сделанные с берегов одного из самых популярных прудов области — Осетра в поселке Бураково. Вторые сутки в водоеме массово гибнет рыба.

 

 

Ясногорцы назвали случившееся экологической катастрофой и винят в случившимся бизнесмена, которому администрация района якобы продала пруд.

 

Еще недавно пруд в поселке Бураково был излюбленным местом рыбаков — здесь ловили карася, окуней, карпа, щук и других рыб.

В пресс-службе правительства Тульской области Myslo пояснили, что водоем находится в федеральной собственности. Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники Росприроднадзора.

Myslo следит за развитием событий.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:34 +4
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Ясногорский районТульская область

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