В Туле из-за фестиваля фермерской еды ограничат движение транспорта

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

С 13 по 21 августа для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения Всероссийского фестиваля фермерской еды «СВОЕ» будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств: