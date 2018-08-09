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В Туле из-за фестиваля фермерской еды ограничат движение транспорта

В Туле из-за фестиваля фермерской еды ограничат движение транспорта

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

С 13 по 21 августа для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения Всероссийского фестиваля фермерской еды «СВОЕ» будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • 13 августа с 00.00 по 21 августа до 24.00 по ул. Менделеевской (четная сторона) на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади;
  • 17 августа с 00.00 по 20 августа до 24.00 на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;
  • 18 августа с 00.00 по 19 августа до 24.00 в Садовом переулке.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 +3
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