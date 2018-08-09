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В Ясногорске 17-летний педофил надругался над ребенком

В Ясногорске 17-летний педофил надругался над ребенком

Преступник заключен под стражу.

17-летний житель Ясногорского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, с угрозой применения насилия к потерпевшему, с использованием его беспомощного состояния).

В ходе следствия установлено, что в период с 1 июня по 1 сентября 2017 года днем педофил, находясь в подвальном помещении бывшего детского сада, совершил в отношении малолетнего иные действия сексуального характера.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, обвиняемый заключен под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:08 +1
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