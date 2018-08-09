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В Тульском кремле пройдет фестиваль фермерской еды

В Тульском кремле пройдет фестиваль фермерской еды

Он состоится 18 и 19 августа.

18 и 19 августа в Тульском кремле пройдет фестиваль фермерской еды «СВОЁ». Это праздничное семейное мероприятие для настоящих любителей русской кухни и отечественных продуктов.
 

В течение двух дней гости фестиваля смогут ознакомиться с лучшими крестьянскими хозяйствами России, попробовать и оценить их продукцию, выбрать и купить самое натуральное и полезное.

Участников ждут познавательные мастер-классы, программа для детей и вкусная еда.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:17 +4
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