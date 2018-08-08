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Зарплата в Тульской области: кто больше всех заработал в июне?

Зарплата в Тульской области: кто больше всех заработал в июне?

Приводим данные Туластата.

Туластат опубликовал данные о среднемесячной зарплате в Тульской области за июнь. Согласно этому документу, больше всего в первый летний месяц заработали туляки, работающие в финансовой и страховой сфере, — 50 747,1 рубля. На втором месте — деятельность в области информации и связи. Работники получили в среднем 47 573,8 рубля. Замыкают тройку профессиональная, научная и техническая сфера с заработной платой 45 662,1 рубля.

Общая статистика выглядит следующим образом:

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:51 0
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