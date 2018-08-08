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Туляки завоевали первое место на международных соревнованиях по плаванию в ластах

Туляки завоевали первое место на международных соревнованиях по плаванию в ластах

Свои медали они получили в составе сборной России.

С 28 июля по 4 августа в Стамбуле проходило первенство Европы по подводному спорту среди юниоров и юниорок. Сборная России стала победителем в общекомандном зачете, завоевав 39 медалей. Все восемь мировых рекордов, установленных на первенстве Европы по подводному спорту, принадлежат российским спортсменам.

В марафонском заплыве в ластах (смешанная эстафета 4×2 км) 1 место занял Илья Терехов из Тульской области. Также он занял 3 место в марафонском заплыве в ластах на 6 км. В этой же дисциплине первой среди юниорок стала Надежда Гречишкина (Тульская область).

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:54 +2
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