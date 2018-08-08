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В Узловском районе может в любой момент рухнуть общежитие
Фото Дмитрия Дзюбина

В Узловском районе может в любой момент рухнуть общежитие

Здание в п. Дубровка на ул. Театральной находится в аварийном состоянии.

Чтобы утверждать, что общежитие в поселке Дубовка находится в аварийном состоянии, не нужно быть экспертом: перекрытия рушатся, крыша и системы отопления текут, стены сквозят трещинами, а на стенах плотный бархат черной плесени.

Прописаны в общежитии на улице Театральной 29 человек – 11 семей, по факту проживают две. Большая часть людей из опасного здания давно съехала к родственникам или на съемную квартиру. Но Надежде Титовой с дочерью и внуками некуда уезжать – денег на оплату съемного жилья у них нет, поэтому и приходится жить в аварийном общежитии:
 

Надежда Титова

- Здание может рухнуть в любой момент. Из-за этого в части секций отключен газ. Отопления нет, чтобы помыться или постирать, надо в ведрах греть воду, зимой это просто невыносимо. Разве это жизнь? Но, похоже, это никого не волнует.


Экскурсия по общежитию повергает в шок: пол кухни делит пополам огромная трещина, в которую легко забирается котенок, в нескольких комнатах на втором этаже обрушены потолки, стены в коридоре в трещинах, а ванная и туалет – идеальное место для съемок фильма ужасов.


Рухнувший потолок – признак аварийности всего здания. Надежде Титовой приходилось жить рядом с этим безобразием


В угловой комнате прекрасно чувствует себя черная плесень. Тут в ней всё: стены, занавески, пол, шкаф. Появилась она зимой после многочисленных прорывов водопровода над помещением.


– Зимой тут просто невозможно находиться: окна закрываем утеплителем, чтобы хоть как-то поддерживать тепло, но это не спасает. В нескольких кофтах ходим – средняя температура не превышает 14 градусов. Батареи почти не греют, – жалуется женщина.


Изначально общежитие принадлежало швейной фабрике, потом обувной. Здесь выдавались комнаты работникам.

В самом общежитии всегда следили за чистотой и исправностью всех систем. Но в 2002 году фабрика оказалась на грани банкротства.

Здание, построенное еще немецкими военнопленными в 1957 году, оказалось бесхозным и с этого момента начало быстро ветшать. Но чиновники долго закрывали на это глаза. На данный момент оно значится на балансе администрации МО «Шахтерское».


Осенью 2007 года жители получили документ, в котором говорится, что общежитие является непригодным для проживания – его износ составлял на тот момент 60%. Но другое жилье никак не предоставляли, несмотря на то, что в регионе действовала программа по переселению из ветхого и аварийного жилья и в самой Дубовке началась стройка.


Общежитие в п. Дубровка


Еще в 2007 году было понятно, что ремонт общежития экономически нецелесообразен, однако в список аварийных домов оно не входило. Только 22 февраля 2018 года общежитие было признано аварийным.


– Несколько лет назад нам предлагали выселиться, но жильё, которое предлагали, было не лучше: без окон и дверей. То есть его еще надо было приводить в порядок за свой счет. К тому же, согласившись на такой обмен, мы вообще потеряли бы возможность получения достойного жилья, – поясняет Надежда Титова, – поэтому и остались тут.


Ни одна управляющая компания не обслуживает дом: вокруг двухметровая поросль, крыша требует ремонта, а стены в трещинах, которые с каждым годом становятся только больше, а в некоторых уже начали расти деревья. Точкой невозврата в этой истории стали ливневые дожди, обрушившиеся на Тульскую область две недели назад. Крыша не выдержала такого разгула стихии, и общежитие затопило.


К моменту сдачи статьи в печать администрация всё же подыскала людям временное жилье. Сразу после этого общежитие отключили от всех коммунальных ресурсов.

Глава администрации МО «Шахтерское»:

Ирина Тибелиус

– Прописанные в общежитии будут включены в программу по переселению из аварийного и ветхого жилья. Сейчас она только формируется.


О финале истории можно будет говорить, только когда все 11 семей получат благоустроенные квартиры. Когда именно это случится – неизвестно.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:20 +1
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