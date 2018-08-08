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Масштабное отключение воды в Туле: жителям бесплатно раздают питьевую воду
Фото из архива Myslo.

Масштабное отключение воды в Туле: жителям бесплатно раздают питьевую воду

Из-за подключения новых сетей южная часть города осталась без воды.

8 августа с 8.00 сотрудники «Тулагорводоканала» проводят работы по подключению к водоснабжению новых сетей для детского сада в с. Зайцево.

В поселках Рассвет, Хопилово, Иншинский, деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово прекращена подача холодной воды.

Перебои с водой ожидаются в:

  • южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
  • д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе,
  • квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в поселках Косая Гора, Скуратово, Менделеевском и Скуратовских поселках.

На время проведения работ с 13.00 в районе рынка «Салют» организован пункт раздачи питьевой воды.

Также в п. Ленинский проводится плановая промывка трубопровода. С 10.00 до окончания работ, прекращена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Механизаторов, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26;
  • ул. Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 6;

частный сектор:

  • ул. Механизаторов,
  • ул. Заовражная,
  • ул. Весенняя,
  • ул. Солнечная.

Раздача питьевой воды для жителей поселка будет организована с 16.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:32 +2
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Место
Тулапоселок Ленинский

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