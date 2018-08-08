Масштабное отключение воды в Туле: жителям бесплатно раздают питьевую воду

Фото из архива Myslo.

8 августа с 8.00 сотрудники «Тулагорводоканала» проводят работы по подключению к водоснабжению новых сетей для детского сада в с. Зайцево.

В поселках Рассвет, Хопилово, Иншинский, деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово прекращена подача холодной воды.

Перебои с водой ожидаются в:

южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе,

квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Косая Гора, Скуратово, Менделеевском и Скуратовских поселках.

На время проведения работ с 13.00 в районе рынка «Салют» организован пункт раздачи питьевой воды.

Также в п. Ленинский проводится плановая промывка трубопровода. С 10.00 до окончания работ, прекращена подача холодной воды по адресам:

ул. Механизаторов, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26;

ул. Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 6;

частный сектор:

ул. Механизаторов,

ул. Заовражная,

ул. Весенняя,

ул. Солнечная.

Раздача питьевой воды для жителей поселка будет организована с 16.00.