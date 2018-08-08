Фото из архива Myslo.
Масштабное отключение воды в Туле: жителям бесплатно раздают питьевую воду
Из-за подключения новых сетей южная часть города осталась без воды.
8 августа с 8.00 сотрудники «Тулагорводоканала» проводят работы по подключению к водоснабжению новых сетей для детского сада в с. Зайцево.
В поселках Рассвет, Хопилово, Иншинский, деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово прекращена подача холодной воды.
Перебои с водой ожидаются в:
- южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
- д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе,
- квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в поселках Косая Гора, Скуратово, Менделеевском и Скуратовских поселках.
На время проведения работ с 13.00 в районе рынка «Салют» организован пункт раздачи питьевой воды.
Также в п. Ленинский проводится плановая промывка трубопровода. С 10.00 до окончания работ, прекращена подача холодной воды по адресам:
- ул. Механизаторов, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26;
- ул. Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 6;
частный сектор:
- ул. Механизаторов,
- ул. Заовражная,
- ул. Весенняя,
- ул. Солнечная.
Раздача питьевой воды для жителей поселка будет организована с 16.00.
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