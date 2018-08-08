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В аварии под Тулой пострадал младенец
Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии под Тулой пострадал младенец

Ребенка госпитализировали.

7 августа в 8.00 на 9-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Фабия», по предварительной информации, врезалась в попутный ВАЗ-21043. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
 
В аварии пострадал пассажир «Шкоды» — мальчик 2018 года рождения. Он госпитализирован. В момент ДТП ребенок находился на заднем сиденье автомобиля в специальной детской автолюльке.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:39 +1
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