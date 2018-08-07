Фото из архива Myslo.
8 августа в южной части Тулы не будет воды
Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».
8 августа в Туле по ряду адресов не будет холодной воды. Это связано с необходимостью устройства врезки вновь построенных сетей водоснабжения для детского сада в с. Зайцево,
В поселках Рассвет, Хопилово, Иншинский, деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово будет прекращена подача холодной воды.
Перебои с водой ожидаются в:
- южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
- д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе,
- квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в поселках Косая Гора, Скуратово, Менделевском и Скуратовских поселках.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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