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8 августа в южной части Тулы не будет воды
Фото из архива Myslo.

8 августа в южной части Тулы не будет воды

Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

8 августа в Туле по ряду адресов не будет холодной воды. Это связано с необходимостью устройства врезки вновь построенных сетей водоснабжения для детского сада в с. Зайцево,

В поселках Рассвет, Хопилово, Иншинский, деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово будет прекращена подача холодной воды.

Перебои с водой ожидаются в:

  • южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
  • д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе,
  • квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в поселках Косая Гора, Скуратово, Менделевском и Скуратовских поселках.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:43 −1
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