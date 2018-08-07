8 августа в южной части Тулы не будет воды

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

8 августа в Туле по ряду адресов не будет холодной воды. Это связано с необходимостью устройства врезки вновь построенных сетей водоснабжения для детского сада в с. Зайцево,

В поселках Рассвет, Хопилово, Иншинский, деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово будет прекращена подача холодной воды.

Перебои с водой ожидаются в:

южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе,

квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Косая Гора, Скуратово, Менделевском и Скуратовских поселках.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.