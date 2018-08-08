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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заинтересовался «кандидатом от народа» Джо Канда
Фото из архива Myslo.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заинтересовался «кандидатом от народа» Джо Канда

Он пообещал помочь парню.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заинтересовался историей Джо Канда — простого паренька из Конго, который сейчас проживает в Новомосковске Тульской области.

Джо очень хочет играть за тульский «Арсенал» и уже несколько раз связывался с клубом. Подробнее об игроке можно прочитать здесь.

Футболист обрел серьезную поддержку со стороны болельщиков. Они-то и обратились к Селюку за помощью. В своем твиттере Дмитрий написал, что готов помощь парню.

Отметим, что Дмитрий Селюк — футбольный агент футболиста Яя Туре.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:25 +1
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