Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заинтересовался «кандидатом от народа» Джо Канда

Фото из архива Myslo.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заинтересовался историей Джо Канда — простого паренька из Конго, который сейчас проживает в Новомосковске Тульской области.

Джо очень хочет играть за тульский «Арсенал» и уже несколько раз связывался с клубом. Подробнее об игроке можно прочитать здесь.

Футболист обрел серьезную поддержку со стороны болельщиков. Они-то и обратились к Селюку за помощью. В своем твиттере Дмитрий написал, что готов помощь парню.

Раз это просьба @fcarsenaltula болельщиков Арсенала, я готов помочь этому парню. Дайте мне его координаты, что-нибудь придумаю. https://t.co/UaJgd91wpX — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 7 августа 2018 г.

Отметим, что Дмитрий Селюк — футбольный агент футболиста Яя Туре.