Три дня в Тульской области ожидается высокий уровень пожарной опасности

Об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В период с 8 по 10 августа по югу и юго-востоку Тульской области (Плавск, Волово, Ефремов, Узловая) ожидается сохранение 4-го класса пожарной опасности.



Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает: за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Возможные суммы штрафа:

на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;

на должностных лиц — от 6000 до 15 000 рублей;

на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.