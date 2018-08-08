Три дня в Тульской области ожидается высокий уровень пожарной опасности
Об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В период с 8 по 10 августа по югу и юго-востоку Тульской области (Плавск, Волово, Ефремов, Узловая) ожидается сохранение 4-го класса пожарной опасности.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает: за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.
Возможные суммы штрафа:
- на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;
- на должностных лиц — от 6000 до 15 000 рублей;
- на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного 112 и 101.
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