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Туляков просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Туляков просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Последний раз его видели вчера, 7 августа, недалеко от деревни Лутовиново.

В Туле пропал 78-летний мужчина. Николай Григорьевич Ермаков 2 августа ушел из дома на ул. Щегловская засека и до сих пор не вернулся.

Туляк нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.

  • Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые, короткая стрижка.
  • Был одет: серая кепка, серая ветровка, клетчатая рубашка коричневого цвета, темно-зеленые штаны, черные кеды.
  • С собой: велосипед марки «Форвард» черного цвета с желтыми полосками.

По словам жены пропавшего мужчины Нины Алексеевны, последний раз Николая Ермакова видели вчера, 7 августа, недалеко от деревни Лутовиново. Он направлялся в сторону Прилеп.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ермакова, звоните по телефонам 35−92−64,
8 (919)088−44−90, Нина Алексеевна или 8 (800) 700-54-54; 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:17 0
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