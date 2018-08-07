В Пролетарском районе Тулы вышли из строя все светофоры

В Пролетарском районе Тулы произошло аварийное отключение светофорных объектов. Не работают все светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Это связано с тем, что из строя вышли 14 подстанций ТГЭС. Сейчас ведутся восстановительные работы.

В пресс-службе «Тульских городских электрических сетей» прокомментировали ситуацию:

- Как только произошло аварийное отключение подстанций, специалисты сразу же приступили к восстановительным работам, были задействованы резервные схемы электроснабжения. В данный момент большую часть уже восстановили. Работы продолжаются. Причины отключения выясняют специалисты.