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Тульский ветеран-лётчик Николай Кульпов отметил 95-летие

Тульский ветеран-лётчик Николай Кульпов отметил 95-летие

В годы Великой Отечественной войны он совершил 57 боевых вылетов, а в начале 50-х годов участвовал в Корейской войне.

Легендарному летчику-испытателю, участнику Великой Отечественной войны и почетному гражданину Тульской области Николаю Ивановичу Кульпову исполнилось 95 лет. Именинника поздравили мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Евгений Авилов. Они поблагодарили юбиляра за большую патриотическую работу, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Тулы.

Николай Кульпов стал лётчиком в 1939 году. После 22 июня 1941 года был мобилизован на фронт, сначала летал на легкомоторном Р-5 затем пересел на штурмовик ИЛ-2. На Прибалтийском и Белорусском фронтах туляк совершил 57 боевых вылетов, дважды был сбит и даже… получил подзатыльник от самого Сталина. Об этом случае Николай Иванович всегда вспоминает с улыбкой:

«Я возвращался с вылета, кончалось топливо. Захожу на посадку, вижу рядом ещё один самолёт. Я довольно нагло его «подрезаю», он идёт на второй круг. Чуть позже стою возле ангара, вдруг чувствую сзади довольно увесистый подзатыльник. Оборачиваюсь, вижу – стоит паренёк в летном комбинезоне, без знаков различия, усмехается и грозит мне пальцем. А поодаль – всё командование эскадрильи замерло, словно в ожидании бури. Оказалось, я «подрезал» Василия Сталина – сына «вождя народов» и будущего генерал-лейтенанта авиации».

После Великой Отечественной войны Николай Кульпов участвовал в боевых действиях на Корейском полуострове, а затем, уйдя в отставку, более 30 лет проработал на тульских заводах. Сейчас ветеран активно занимается общественной и просветительской деятельностью, встречается со школьниками и напутствует тульских призывников.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:08 +7
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