Роспотребнадзор проверит качество питания в тульских школах

За прошлый учебный год специалисты выявили около 200 нарушений.

В наступающем учебном году тульское Управление Роспотребнадзора продолжит контролировать организацию питания в общеобразовательных организациях региона.

За прошлый год специалисты проверили качество питания в 279 школах. Основные нарушения – несоблюдение товарного соседства, нарушение условий хранения продуктов, несвоевременное заполнение медицинской документации по контролю за питанием, нарушение сотрудниками личной гигиены и некачественная уборка помещений.

В 3,3% исследованных готовых блюд выявлены несоответствия по микробиологическим показателям, ещё 17,6% проб не соответствовали физико-химическим показателям. По итогам проверок в отношении ответственных лиц возбуждено 196 административных дел, наложены штрафы на сумму более 830 тысяч рублей.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжит контроль организации питания в общеобразовательных организациях региона в наступающем учебном году.