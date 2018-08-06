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В Дубенском районе прошел «Ретрошлягер-2018»
Фото: портал правительства Тульской области.

В Дубенском районе прошел «Ретрошлягер-2018»

Это уже двадцать первый по счету фестиваль, который принимает у себя Тульская область.

5 августа в Дубне состоялся межрегиональный фестиваль «Ретрошлягер-2018». Участники исполняли эстрадные песни 60-70-х годов.

Гала-концерт прошел в восстановленном историческом парке усадьбы Мосоловых, подробнее о реставрации можно узнать здесь.

В концертной программе приняли участие более 50 солистов, вокальных и вокально-инструментальных ансамблей из Тульской области, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Для гостей праздника работала ярмарка «Праздник хлеба на дубенской земле», в парке были организованы тематические площадки. Все желающие могли посетить литературный салон «У Мосоловых», разучить бальные танцы, побывать на интерактивных аллеях мастеров и великих путешественников, принять участие в мастер-классах по тульской всечке, спортивных состязаниях.

Завершился фестиваль выступлением ВИА «Лейся, песня!».

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 16:40 +2
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ретрошлягер-2018
Место
Дубнаусадьба Мосоловых

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