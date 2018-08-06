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День физкультурника туляки проведут с чемпионкой Европы по боксу

День физкультурника туляки проведут с чемпионкой Европы по боксу

Кроме этого, жителей оружейной столицы ждет масса развлечений для всей семьи.

11 августа на площади Ленина туляки отметят Всероссийский день физкультурника. Он начнется в 11.00 с «Зарядки со звездой», которую проведет заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата мира и чемпионка Европы по боксу Дарья Абрамова.

Также в программе:

  • награждение ветеранов спорта, тренеров и специалистов по физической культуры и спорту;
  • мастер-классы от «Арсенала», футбольных школ «Лайк», «Юниор», «Детской академии футбола Дмитрия Аленичева»;
  • мастер-класс по стрельбе из лука, паркуру, велотриалу, хоккею, пейнтболу;
  • презентации и мини-турниры спортивных школ города по самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, боксу, футболу, рукопашному бою, пауэрлифтингу;
  • соревнования по стритболу, жиму лежа, армлифтингу, настольному теннису, шахматам, скиппингу, скандинавской ходьбе, беговелу, городошному спорту;
  • эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Мама, папа, я — спортивная семья»;
  • работа Центра тестирования комплекса «ГТО»;
  • праздничная программа от мотоклуба «Ночные волки».

Также пройдет профилактическая акция «Мужское здоровье».

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 16:21 +1
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Люди
туляки
Место
Площадь Ленина

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