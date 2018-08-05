В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку

фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня, 5 августа, на площади Ленина в Туле проходит официальный этап чемпионата России по автозвуку в формате Russian Bass Restart (RBR). Мероприятие началось в полдень.

Гостей ждут шоу громких автомобилей, призы и подарки.

Десятки машин, оснащенных передовыми звуковыми системами, уже ждут вас в центре Тулы. Не упустите шанс увидеть яркое шоу!