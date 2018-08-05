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В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку
фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку

Не упустите шанс увидеть яркое шоу!

Сегодня, 5 августа, на площади Ленина в Туле проходит официальный этап чемпионата России по автозвуку в формате Russian Bass Restart (RBR). Мероприятие началось в полдень.

Гостей ждут шоу громких автомобилей, призы и подарки.

Десятки машин, оснащенных передовыми звуковыми системами, уже ждут вас в центре Тулы. Не упустите шанс увидеть яркое шоу!

Галерея
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 1
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 2
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 3
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 4
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 5
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 6
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 7
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 8
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 9
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 10
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 11
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 12
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 13
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 14
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 15
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 16
В Туле стартовал официальный этап чемпионата России по автозвуку, Фото: 17
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:23 +1
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