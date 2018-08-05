новости
новости
Регистрация
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы
фото Даниила Прокофьева.

Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы

В оружейную столицу съехались владельцы 142 собак из разных областей России.

В Туле на территории стадиона МЧС прошла Всероссийская выставка собак. Выставка была всепородная и имела ранг Чемпионата Федерации.

В оружейную столицу съехались владельцы 142 собак из разных областей России. Пород было представлено очень много. Самыми маленькими участниками стала милашки шицу, а самыми большими – сенбернары.

Шицу, сенбернары и пудели в последние годы – редкие участники выставок. Но в этот раз они были.

Выставка отметилась большим количеством новичков. В этот раз 15 владельцев собак впервые принимали участие в выставках. Но независимо от количества выставок, претенденты оценивались по единым критериям: экстерьер, поведение на ринге, прикус, блеск шерсти и др. Судьей чемпионата была эксперт РКФ-FCI по всем породам собак Яна Гаврилова.

Myslo подготовил для вас большой фоторепортаж!

Галерея
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 1
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 2
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 3
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 4
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 5
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 6
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 7
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 8
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 9
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 10
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 11
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 12
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 13
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 14
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 15
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 16
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 17
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 18
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 19
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 20
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 21
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 22
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 23
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 24
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 25
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 26
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 27
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 28
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 29
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 30
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 31
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 32
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 33
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 34
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 35
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 36
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 37
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 38
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 39
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 40
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 41
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 42
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 43
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 44
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 45
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 46
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 47
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 48
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 49
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 50
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 51
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 52
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 53
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 54
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 55
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 56
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 57
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 58
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 59
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 60
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы, Фото: 61
показать все фотографии
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:45 +6
Другие статьи по темам
Событие
выставка собак
Место
Тула
Прочее
Всероссийская выставка ранга ЧФ собак всех пород РФЛС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Четыре населенных пункта Тульской области остались без газа
Четыре населенных пункта Тульской области остались без газа
Этап чемпионата России по автозвуку Russian Bass Restart в Туле. Фотоотчет
Этап чемпионата России по автозвуку Russian Bass Restart в Туле. Фотоотчет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.