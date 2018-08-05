Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы

фото Даниила Прокофьева.

В Туле на территории стадиона МЧС прошла Всероссийская выставка собак. Выставка была всепородная и имела ранг Чемпионата Федерации.

В оружейную столицу съехались владельцы 142 собак из разных областей России. Пород было представлено очень много. Самыми маленькими участниками стала милашки шицу, а самыми большими – сенбернары.

Шицу, сенбернары и пудели в последние годы – редкие участники выставок. Но в этот раз они были.

Выставка отметилась большим количеством новичков. В этот раз 15 владельцев собак впервые принимали участие в выставках. Но независимо от количества выставок, претенденты оценивались по единым критериям: экстерьер, поведение на ринге, прикус, блеск шерсти и др. Судьей чемпионата была эксперт РКФ-FCI по всем породам собак Яна Гаврилова.

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