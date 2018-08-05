новости
новости
Регистрация
Из-за ЧП на химическом предприятии в Тульской области пострадали четыре человека

Из-за ЧП на химическом предприятии в Тульской области пострадали четыре человека

Трое госпитализированы, еще одному человеку помощь оказана на месте.

Сообщение о ЧП на Алексинском химическом комбинате в региональное МЧС России по Тульской области поступило в 17.00. На место выехали два пожарных расчета.
 
«По прибытии на место пожара и разрушения зданий не было обнаружено», – сообщает пресс-служба ведомства.
 
Как сообщают очевидцы, в одном из цехов предприятия произошел взрыв,  в результате чего пострадали четверо человек. Трое из них с термическими ожогами лица и рук госпитализированы, еще одной женщине медицинскую помощь оказали на месте. 
 
 
Обстоятельства ЧП устанавливаются. По одной из версий, взорвалась газовоздушная смесь на линии по производству пороха.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:54 +3
Другие статьи по темам
Событие
ЧП на предприятиипострадали рабочие
Место
Тульская областьАлексинский район
Прочее
Алексинский химический комбинат

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МЧС о ЧП на химпредприятии в Тульской области: Угрозы населению и рабочим нет
МЧС о ЧП на химпредприятии в Тульской области: Угрозы населению и рабочим нет
Четыре населенных пункта Тульской области остались без газа
Четыре населенных пункта Тульской области остались без газа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.