Из-за ЧП на химическом предприятии в Тульской области пострадали четыре человека

Сообщение о ЧП на Алексинском химическом комбинате в региональное МЧС России по Тульской области поступило в 17.00. На место выехали два пожарных расчета.

«По прибытии на место пожара и разрушения зданий не было обнаружено», – сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщают очевидцы, в одном из цехов предприятия произошел взрыв, в результате чего пострадали четверо человек. Трое из них с термическими ожогами лица и рук госпитализированы, еще одной женщине медицинскую помощь оказали на месте.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. По одной из версий, взорвалась газовоздушная смесь на линии по производству пороха.