  Крик-7 - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
Крик-7

Премьера:
21.03.2026
 
Режиссер:
Кевин Уилльямсон
  
Актеры:
Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Изабель Мей, Жасмин Савой Браун, Мейсон Гудинг, Анна Кэмп, Джоэл МакХейл, Маккенна Грейс, Мишель Рэндолф, Джимми Татро, Эйса Джерманн, Селеста О'Коннор, Сэм Рехнер
  
Жанр:
Детективы, Ужасы
  
Продолжительноcть:
114 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

После скандального увольнения Мелиссы Барреры, а также последующего ухода в знак солидарности Дженны Ортеги и постановщика Кристофера Лэндона седьмой «Крик» пришел к следующей конфигурации: режиссерское кресло занял сценарист первых частей Кевин Уилльямсон, а в кадр вернули звезду оригинальной саги Нив Кэмпбелл (которая в предыдущей серии отказалась сниматься из-за низкого гонорара). По сюжету новый убийца, скрывающийся под маской Призрачного лица, открывает охоту на дочь Сидни Прескотт.

0
Касса
Красавица
18 февраля - 25 марта
Люксор Тула
К себе нежно
5 - 25 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Малыш
26 февраля - 31 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Горничная
7 января - 26 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 28 марта 2024
Майский
Митинг ON/OFF
19 февраля - 25 марта
Люксор Тула

