новости
новости
Регистрация
За полгода в Тульской области конфисковали 4400 пачек сигарет

За полгода в Тульской области конфисковали 4400 пачек сигарет

Специалистами регионального Управления Роспотребнадзора проведено 150 проверок.

С января по июль сотрудники тульского Управления Роспотребнадзора провели 150 проверок на предмет соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями норм антитабачного законодательства. Было выявлено 107 нарушений.

Среди них 54 случая курения в неустановленных местах и 14 фактов несоблюдения требований к знаку о запрете курения. Кроме того, предпринимателей уличили в завышении стоимости сигарет, демонстрации табачной продукции и продаже табака несовершеннолетним и несоблюдении.

Пятеро предпринимателей продавали сигареты в непосредственной близости от школ и детских садов, а ещё семь выложили на витрину продукцию без акцизных марок. По всем фактам были возбуждены административные дела, конфисковано 4400 пачек сигарет, общая сумма назначенных штрафов превысила 470 тысяч рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
антитабачное законодательствопроверка Роспотребнадзораадминистративная ответственностьнарушение законапродажа сигарет
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы не будет света 1 августа
На каких улицах Тулы не будет света 1 августа
1 и 2 августа на улицах Тулы отключат светофоры
1 и 2 августа на улицах Тулы отключат светофоры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.