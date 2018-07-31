За полгода в Тульской области конфисковали 4400 пачек сигарет

С января по июль сотрудники тульского Управления Роспотребнадзора провели 150 проверок на предмет соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями норм антитабачного законодательства. Было выявлено 107 нарушений.

Среди них 54 случая курения в неустановленных местах и 14 фактов несоблюдения требований к знаку о запрете курения. Кроме того, предпринимателей уличили в завышении стоимости сигарет, демонстрации табачной продукции и продаже табака несовершеннолетним и несоблюдении.

Пятеро предпринимателей продавали сигареты в непосредственной близости от школ и детских садов, а ещё семь выложили на витрину продукцию без акцизных марок. По всем фактам были возбуждены административные дела, конфисковано 4400 пачек сигарет, общая сумма назначенных штрафов превысила 470 тысяч рублей.