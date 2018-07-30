Резкого повышения тарифов за вывоз мусора для населения Тульской области не будет
Вместо 4-кратного нас ждет повышение тарифа на 50%. У некоторых и меньше – в зависимости от района области.
Напомним, что Комитет по тарифам Тульской области 19 декабря 2017 года издал Постановление № 60/1 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2018−2022 гг для потребителей Тульской области». Новые тарифы были рассчитаны с увеличением в 2−4 раза и должны были действовать с 1 июля 2018 года.
В связи с чем предусматривался такой рост? Оказывается, в 2017 году правительство страны постановило включить в тариф плату за негативное воздействие ТБО 4-го класса опасности на окружающую среду.
Но 29 июня 2018 года
Правительство РФ приняло постановление № 758 и снизило в 7 раз плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО) IV класса опасности (малоопасные) — с 663,2 руб. до 95 руб. в 2018 году и с последующим плавным повышением на 15% в течение 7 лет (до 791,3 руб. в 2025 г.).
Как пояснил министр природных ресурсов
и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, это «позволит значительно снизить нагрузку потребителей по оплате услуг по обращению с ТКО. Региональными властям необходимо пересмотреть тарифы».
Комитет Тульской области по тарифам с 1 июля 2018 года снизил предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, утвержденные постановлением комитета от 19 декабря 2017 года № 60/1.
Теперь рост предельных тарифов на захоронение ТКО в Тульской области с 1 июля 2018 года составит от 9,7% (МУП «Благоустройство Веневского района») до 54,7% (ООО «Куркинское»), вместо раннее утвержденных от 2,15 раза (МУП «Благоустройство Веневского района») до 3,9 раза (ООО «Энергокор-Агро»).
В Туле для АО «Спецавтохозяйство» рост тарифа составит — 22,8%, вместо раннее установленного 2,45 раза.
Новые тарифы на захоронение ТКО утверждены постановлением комитета Тульской области по тарифам от 3 июля 2018 года № 19/1.
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