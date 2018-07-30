Резкого повышения тарифов за вывоз мусора для населения Тульской области не будет

Вместо 4-кратного нас ждет повышение тарифа на 50%. У некоторых и меньше – в зависимости от района области.

Напомним, что Комитет по тарифам Тульской области 19 декабря 2017 года издал Постановление № 60/1 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2018−2022 гг для потребителей Тульской области». Новые тарифы были рассчитаны с увеличением в 2−4 раза и должны были действовать с 1 июля 2018 года.

В связи с чем предусматривался такой рост? Оказывается, в 2017 году правительство страны постановило включить в тариф плату за негативное воздействие ТБО 4-го класса опасности на окружающую среду.

Правительство РФ приняло Но 29 июня 2018 годаприняло постановление № 758 и снизило в 7 раз плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО) IV класса опасности (малоопасные) — с 663,2 руб. до 95 руб. в 2018 году и с последующим плавным повышением на 15% в течение 7 лет (до 791,3 руб. в 2025 г.).