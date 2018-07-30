Что ждёт туляков на кремлевском «Газоне» 31 июля

Во вторник, в 10.00, на «Газоне» состоится мастер-класс по восточной оздоровительной гимнастике от Андрея Мельшияна, а в 19.00 – тренировка «Total body strong» от Татьяны Павловой.

В «Игротеке» с 14.00 до 20.00 вас ждут настольные игры, в 18.00 начнётся игра в формате ТВ-шоу «Крокодил». До конца августа на «Газоне» пройдут игры «Тайны Венеции» и «Спиритический сеанс».

На площадке «Неформальное образование» в 15.30 стартует тренинг по ораторскому искусству «Голос и дикция» от бизнес-тренера, педагога по ораторскому мастерству и технике речи Елены Крутоверцевой, а в 17.00 часов начнётся очередное занятие от клуба иностранного общения школы «ЛэнАрк».

С 19.00 до 21.00 на сцене молодежного пространства «Газон» – караоке для всех желающих. В кинотеатре под открытым небом в 21.30 покажут фильм «Солнечные каникулы».

Во вторник, 31 июля, в 17.00 состоится экскурсия «Письма, адресованные вечности» (Всехсвятский некрополь). Сбор группы в 16.50 у стойки с надписью «Газон» в тульском кремле, в 17.00 отъезд группы.