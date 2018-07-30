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В Туле грабитель сорвал цепочку с шеи посетительницы кафе

В Туле грабитель сорвал цепочку с шеи посетительницы кафе

Уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины направлено в суд.

Заместитель прокурора Пролетарского района Тулы утвердил заключение по уголовному делу по обвинению 27-летнего Ахмеда Р. в совершении грабежа.

По данным региональной прокуратуры, 16 мая, около часа ночи, обвиняемый находился в одном из кафе-баров на улице Кирова. Там у него возник конфликт с одной из посетительниц. После словесной перепалки злоумышленник сорвал с шеи женщины золотую цепочку и скрылся.

Сумма причиненного ущерба составила 9306 рублей, грабитель находится под стражей. В ходе предварительного следствия он полностью возместил ущерб и теперь ожидает суда.

 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 +1
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