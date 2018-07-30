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55 и ни минутой больше: в Туле состоялся митинг против пенсионной реформы
Фото и видео Дмитрия Дзюбина

55 и ни минутой больше: в Туле состоялся митинг против пенсионной реформы

В нём приняли участие около тысячи неравнодушных туляков.

Вечером 30 июля в Баташевском парке прошёл согласованный протестный митинг. Его инициатором выступила партия КПРФ: именно она, по словам организаторов, единственная проголосовала против принятия закона о повышении пенсионного возраста.

Место проведения было выбрано не самое удобное: далекий, не всем хорошо известный парк на окраине города. Прогадали и со временем: митинг начинался в то время, когда большинство туляков только заканчивали свой рабочий день. Однако люди пришли, и пришли настроенными решительно.

До начала митинга проходил сбор подписей: каждый митингующий мог обозначить свою позицию по поводу пенсионной реформы в официальном обращении к Президенту и Председателю Правительства. Как заявили организаторы, по Тульской области уже собрано несколько десятков тысяч таких подписей, решающее слово осталось за туляками.

Депутат облдумы Алексей Лебедев обратил внимание на денежную сторону проблемы: по его словам, увеличение пенсионного возраста поможет «украсть» 1,5 миллиона рублей у работающих мужчин и 2,5 миллиона рублей у работающих женщин. С таким же посылом выступила Татьяна Косова, представляющая интересы всех работников заводов. Она призвала тех, кто голосует за принятие пенсионной реформы, проработать за станком хотя бы день и понять, как нелегко будет 65-летнему мужчине и 63-летней женщине заниматься тяжелым трудом.

Подобный протестный митинг проходил в других городах области – например, в Новомосковске. Местные власти поначалу соглашались на проведение митинга в выходной день, а затем неожиданно перенесли мероприятие на утро понедельника. Несмотря на это, протестовать вышли более 500 человек.

 

Галерея
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 1
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 2
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 3
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 4
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 5
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 6
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 7
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 8
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 9
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 10
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 11
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 12
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 13
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 14
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 15
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 16
Митинг против пенсионной реформы в Баташевском саду, Фото: 17
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