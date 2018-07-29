В Тульской области пропала пенсионерка

28 июля в Ясногорском районе Тульской области пропала женщина. 69-летняя Валентина Федоровна Савина ушла из дома в деревне Никольское и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные с проседью, короткая стрижка



Была одета: бежевое платье в мелкий черный цветочек, черные туфли

К поискам женщины присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».