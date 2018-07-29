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В Тульской области пропала пенсионерка

В Тульской области пропала пенсионерка

Жителей региона просят помочь в поисках женщины.

28 июля в Ясногорском районе Тульской области пропала женщина. 69-летняя Валентина Федоровна Савина ушла из дома в деревне Никольское и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные с проседью, короткая стрижка

Была одета: бежевое платье в мелкий черный цветочек, черные туфли

К поискам женщины присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, звоните по телефонам 8 (800)700−54−54 или 02; 102.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 21:27 +3
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Место
Ясногорский районТульская область

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