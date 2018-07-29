Фото sakhalinmedia.ru.
На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 30 июля
Публикуем список адресов.
30 июля специалисты АО «Тульские городские электрические сети» будут вести ремонтные работы. На время проведения работ без электроэнергии останутся дома по адресам:
- ул. Курская, 2−12 А, 5−61;
- Хлебная площадь (Центральный рынок);
- ул. Колетвинова, 6, 7;
- ул. Войкова, 2/5, 4;
- ул. Оборонная, 4, 12, 24;
- ул. Октябрьская, 254−284, 269−297;
- ул. Мира, 18−26;
- пер. Стандартный, 2−13;
- ул. Белкина, 3−21;
- ул. Болдина, 11;
- пер. Гусеничный, 3−22;
- пер. Танковый, 1−12;
- пер. Стандартный, 15−29, 18−30;
- пер. Броневой, 2−22, 3−21;
Мясново:
- 12-й проезд, 23−40;
- 13-й проезд, 23−40;
- 18-й проезд, 94;
- ул. Воздухофлотская, 58−82;
- ул. Тихмянова, 25−39;
п. Косая Гора:
- ул. Прогресс, 39−57, 38−70;
- ул. Школьная, 1−12;
- ул. Горшкова, 1;
- ул. Колхозная (Латинская), 1−17, 35, 41;
- ул. Садовая, 1−31, 2−54;
- ул. Мира, 1−71, 4−60;
- ул. Металлургов, 56, 58;
- проезд Рвовский;
- дер. Судаково;
- СНТ «Домнаремонт»;
- СНТ «Металлург — 5»;
- СНТ «Весна»;
- 1-й проезд Шмидта, 6 А, 18;
п. Комарки:
- ул. Комарская, 15, 17, 19, 21;
- ул. Комарская (в/ч 6570).
Другие статьи по темам
Место