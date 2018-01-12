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Когда дольщики ЖК «Вертикаль» получат свои квартиры?
Фото Дмитрия Дзюбина

Когда дольщики ЖК «Вертикаль» получат свои квартиры?

У застройщика начались финансовые проблемы, и сдача домов в жилом комплексе на ул. Шухова в Туле затягивается уже больше чем на год.

Строительство домов в жилом комплексе «Вертикаль» на ул. Шухова в Туле началось в октябре 2014 года.

Дольщики домов первой очереди строительства должны были получить ключи от своих апартаментов еще в конце 2016 года, но этого не произошло. Сроки перенесли сначала на первый квартал 2017 года, а затем на второй квартал 2018 года. 

Обеспокоенные дольщики стали обращаться к губернатору Тульской области Алексею Дюмину. 12 января глава региона в очередной раз встретился с застройщиком и будущими жителями домов, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. 

Александр Мамушкин

– У нас действительно произошел сбой, мы виноваты перед людьми, – говорит генеральный директор группы компаний «Новый город» Александр Мамушкин. – Сейчас мы выплачиваем компенсации дольщикам, потому что у нас есть задержка ввода в эксплуатацию трех жилых домов из пяти, находящихся на этой площадке. Два дома находятся в стадии готовности 95%, мы ждем пуска тепла от «Тулагоргаза», чтобы ввести дома в эксплуатацию. Надеемся, что это произойдет в ближайшие полтора месяца. Еще один дом готов на 85%, он тоже будет сдан в ближайшее время – примерно через два месяца. Задержка сдачи домов произошла, потому что нас не обошли экономические трудности в стране, финансирование и кредитование банка в определенный момент было приостановлено. Сейчас оно возобновилось, и мы активизировали строительство.

То, что сейчас строительство возобновилось. заметили и сами дольщики.

Елена Подколзина

– Проблемы решаются, мы это видим. Дома первой очереди строительства уже почти готовы, все недоделки устраняются, и мы надеемся, что в июне 2018 года получим ключи. Мы покупали квартиру и уже знали, что сроки немного сдвигаются, но мы видим, что стройка идет, поэтому пока не поддаемся панике, – говорит дольщик ЖК Елена Подколзина.

Ирина Петрова

– Я всю жизнь прожила в Пролетарском районе, и расположение этого жилого комплекса мне очень нравится. Мои дети вернулись жить в Тулу и хотели обосноваться в этих домах, – рассказывает Ирина Петрова, – но пока никак не могут из-за переноса сроков. Теперь им должны выплатить неустойку. А вообще качество квартир устраивает, в подъездах чисто и светло. Так что надеемся, что получим свою квартиру как можно быстрее.

Всего в ЖК «Вертикаль» 1226 квартир, 65% из них куплены по договору долевого участия.

Обеспокоенных дольщиков в Туле много, поэтому глава региона приехал, чтобы лично посмотреть на ход работ.

– Вы свои обещания не выполнили уже три раза, но сейчас мы видим, что работы ведутся, - сказал Алексей Дюмин. - Мы понимаем, что вы попали в определенную экономическую ситуацию, но жители в этом не виноваты. Я знаю, что работа с дольщиками у вас построена нормально, по-человечески: вы не боитесь отвечать на их вопросы, встречаться с ними. За это вам отдельное спасибо. Но это не снимает с вас ответственности за строительство. Пустить тепло нужно как можно скорее, потому что грядут холода, а под воздействием низких температур неотапливаемые возведенные дома будут деформироваться.

Генеральный директор группы компаний «Новый город» пообещал провести все работы в кратчайшие сроки. И пояснил, что сейчас сдача домов первой очереди назначена на второй квартал текущего года, но если тепло запустят до конца января, дольщики получат ключи уже в феврале 2018 года.

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:44 0
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