В Тульском кремле пройдёт вечеринка стиляг

Фото из архива MySlo

Также на «Газоне» состоится тематический тренинг и командная игра.

В эту пятницу в рамках молодежного пространства «Газон» пройдёт красочная, безбашенная и веселая вечеринка в стиле «Стиляги».

В 15.30 начнётся тренинг «Стиляги. Секреты создания образа и имиджа» от молодежного бизнес-инкубатора. В 18.00 все желающие смогут принять участие в оригинальной командной игре «Вечные стиляги» и «Фитнес-дискотеке».

С 19.00 на сцене проекта выступят артисты «Музыкального театра Gorizont Entertainment» Яна Насонова и Дмитрий Парахин, общественная организация «Ё.П.Р.С.Т», самый стиляжный и драйвовый саксофонист Дмитрий Жевлаков.

Для всех участников вечера крутые конкурсы на самый лучший костюм, стиляжные танцы, лотереи, розыгрыши и крутые фотозоны. В 21.00 состоится оригинальная экскурсия для ценителей истории «Тульские стиляги XIX века».

При хорошей погоде завершит вечер просмотр фильма «Стиляги» в летнем кинотеатре под открытым небом. Вход свободный, приветствуются тематические костюмы.