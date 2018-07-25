К кому из чиновников туляки смогут попасть на приём в августе
В приёмной регионального правительства открыта предварительная запись.
Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75, на портале «Открытый регион 71» и в приемной правительства Тульской области.
1 августа, с 10.00 до 17.00 приём проведёт начальник службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Елена Чеботарёва.
2 августа, с 10.00 до 15.00 в приёмной будет работать
начальник инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор Тульской области Сергей Гончаров.
3 августа на вопросы граждан с10.00 до 17.00 будет отвечать министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.
6 августа, в то же время приём проведёт министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
7 августа, с 10.00 до 15.00 будет принимать заместитель министра – директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и ЖКХ Олег Дючков.
8 августа, с 12.00 до 13.00 все желающие смогут попасть на приём к заместителю председателя правительства – министру сельского хозяйства Дмитрию Миляеву.
9 августа, с 10.00 до 15.00 приём будет проводить министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник
10 августа, с 10.00 до 17.00 в приёмной будет работать глава областного Минздрава Андрей Третьяков.
13 августа, в то же время, обращения граждан рассмотрит председатель областного комитета по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами Игорь Бедринец.
14 августа, с 10.00 до 15.00 приём будет вести заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова.
15 августа, с 10.00 до 17.00 приём проведёт заместитель начальника государственной жилищной инспекции Тульской области Наталья Усачёва.
16 августа, с 10.00 до 15.00 на вопросы туляков ответит заместитель министра – директор департамента строительства министерства строительства и ЖКХ Антон Бунин.
17 августа, с 12.00 до 17.00 обращения рассмотрит председатель регионального комитета по охоте и рыболовству Алексей Королёв.
20 августа, с 10 до 17 часов в приёмной будет работать министр имущественных и земельных отношений Михаил Пантелеев.
21 августа, с 10.00 до 15.00 туляков примет заместитель министра здравоохранения региона Владимир Грицаюк.
22 августа, с 10.00 до 17.00 можно будет обратиться к министру внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антону Агееву.
23 августа, с 10.00 до 15.00 в приёмной будет работать министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов.
24 августа, с 10.00 до 17.00 обращения рассмотрит председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.
27 августа, в то же время, в приёмной будет находиться начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.
29 августа, с 12.00 до 15.00 приём граждан проведёт министр образования Оксана Осташко.
30 августа, с 10.00 до 15.00 обращения рассмотрит председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, а 31 августа, с 10.00 до 17.00 – руководитель региональной Госжилинспекции Леонид Ивченко.