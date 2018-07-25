К кому из чиновников туляки смогут попасть на приём в августе

Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75, на портале «Открытый регион 71» и в приемной правительства Тульской области.

1 августа, с 10.00 до 17.00 приём проведёт начальник службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Елена Чеботарёва.

2 августа, с 10.00 до 15.00 в приёмной будет работать

начальник инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор Тульской области Сергей Гончаров.

3 августа на вопросы граждан с10.00 до 17.00 будет отвечать министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.

6 августа, в то же время приём проведёт министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

7 августа, с 10.00 до 15.00 будет принимать заместитель министра – директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и ЖКХ Олег Дючков.

8 августа, с 12.00 до 13.00 все желающие смогут попасть на приём к заместителю председателя правительства – министру сельского хозяйства Дмитрию Миляеву.

9 августа, с 10.00 до 15.00 приём будет проводить министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник

10 августа, с 10.00 до 17.00 в приёмной будет работать глава областного Минздрава Андрей Третьяков.

13 августа, в то же время, обращения граждан рассмотрит председатель областного комитета по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами Игорь Бедринец.

14 августа, с 10.00 до 15.00 приём будет вести заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова.

15 августа, с 10.00 до 17.00 приём проведёт заместитель начальника государственной жилищной инспекции Тульской области Наталья Усачёва.

16 августа, с 10.00 до 15.00 на вопросы туляков ответит заместитель министра – директор департамента строительства министерства строительства и ЖКХ Антон Бунин.

17 августа, с 12.00 до 17.00 обращения рассмотрит председатель регионального комитета по охоте и рыболовству Алексей Королёв.

20 августа, с 10 до 17 часов в приёмной будет работать министр имущественных и земельных отношений Михаил Пантелеев.

21 августа, с 10.00 до 15.00 туляков примет заместитель министра здравоохранения региона Владимир Грицаюк.

22 августа, с 10.00 до 17.00 можно будет обратиться к министру внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антону Агееву.

23 августа, с 10.00 до 15.00 в приёмной будет работать министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов.

24 августа, с 10.00 до 17.00 обращения рассмотрит председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.

27 августа, в то же время, в приёмной будет находиться начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

29 августа, с 12.00 до 15.00 приём граждан проведёт министр образования Оксана Осташко.

30 августа, с 10.00 до 15.00 обращения рассмотрит председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, а 31 августа, с 10.00 до 17.00 – руководитель региональной Госжилинспекции Леонид Ивченко.