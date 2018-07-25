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Тульские полицейские напоминают пешеходам о мерах безопасности в темное время суток

Тульские полицейские напоминают пешеходам о мерах безопасности в темное время суток

Чтобы не стать жертвой ДТП, инспекторы рекомендуют использовать светоотражающие элементы.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне населенной местности, должны носить на себе световозвращающие элементы, которые позволят водителям заметить их на расстоянии до 400 метров и принять меры предосторожности.

Сотрудники отделения пропаганды БДД тульского УГИБДД рекомендуют носить светоотражающие нашивки, брелки и фликеры на сумках, рюкзаках, верхней части рукавов одежды, а также на головном уборе. Полицейские советуют родителям контролировать ношение ребенком светоотражающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду.

Кроме того, инспекторы ГИБДД напоминают, что с 18 марта при вынужденной остановке транспортного средства вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях ограниченной видимости водители должны быть одеты в жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала. Его отсутствие может повлечь за собой штраф в 500 рублей.

Уважаемые водители и пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках! 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 +3
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