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В Тульской области под видом сотрудников МЧС орудуют мошенники

В Тульской области под видом сотрудников МЧС орудуют мошенники

Как не попасться на их удочку?

В Главные управления МЧС России по регионам ЦФО поступают сообщения от представителей бизнеса. К ним обращаются неизвестные лица, которые, представляясь сотрудниками МЧС, сообщают о проведении проверок по соблюдению требований пожарной безопасности. При этом используются имена действующих сотрудников ведомства.

Мошенники предлагают не фиксировать нарушения за определенное вознаграждение.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает!
О проведении плановой проверки надзорные органы уведомляют проверяемое лицо не менее, чем за 3 рабочих дня до ее начала, о внеплановой — не менее, чем за 24 часа. Распоряжение о проведении проверки подписывается руководителем надзорного органа или его заместителем.

Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора имеют удостоверения и жетоны установленного образца.

В случае выявления мошеннических действий обращайтесь в правоохранительные органы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:51 +1
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