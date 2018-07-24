В Тульской области под видом сотрудников МЧС орудуют мошенники

Как не попасться на их удочку?

В Главные управления МЧС России по регионам ЦФО поступают сообщения от представителей бизнеса. К ним обращаются неизвестные лица, которые, представляясь сотрудниками МЧС, сообщают о проведении проверок по соблюдению требований пожарной безопасности. При этом используются имена действующих сотрудников ведомства.

Мошенники предлагают не фиксировать нарушения за определенное вознаграждение.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает!

О проведении плановой проверки надзорные органы уведомляют проверяемое лицо не менее, чем за 3 рабочих дня до ее начала, о внеплановой — не менее, чем за 24 часа. Распоряжение о проведении проверки подписывается руководителем надзорного органа или его заместителем.

Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора имеют удостоверения и жетоны установленного образца.

В случае выявления мошеннических действий обращайтесь в правоохранительные органы.