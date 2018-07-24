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Сбербанк назвал 10 основных причин блокировки карт клиентов

Сбербанк назвал 10 основных причин блокировки карт клиентов

Что не стоит делать тулякам, чтобы не попасть в «чёрный список»?

Сбербанк России опубликовал памятку для индивидуальных предпринимателей и работников, получающих зарплату на банковские карты. Работники крупнейшего банка страны рассказали, чего не стоит делать клиентам, чтобы не потерять доступ к своим сбережениям. 

Итак, 10 действий, способных привести к блокировке счетов:

  • регулярная выдача с расчётного счёта крупных сумм на прочие цели,
  • единовременное снятие крупной суммы, только что поступившей на расчётный счёт,
  • повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм,
  • использование бизнес-карты для снятия наличных,
  • операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день,
  • снятие средств на цели, несоразмерные с ведением бизнеса,
  • операции, не имеющие экономического смысла (например, выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой отчётностью),
  • многочисленные кратковременные вклады, которые клиент закрывает, снимая  наличные,
  • совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого банка, где действуют худшие условия (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии),
  • операции, по которым невозможно установить стороны сделки.

Вы может привлечь повышенное внимание контролеров, если:

  • не платите налоги с банковского счёта,
  • указываете неполные, некорректные данные в назначении платежей,
  • проводите платежи, не соответствующие выбранным видам деятельности,
  • взаимодействуете с сомнительными контрагентами, чья деятельность не прозрачна для банка и которые могут повлиять на вашу репутацию,
  • на расчётный счёт принимаете платежи за услуги и товары с выделенной суммой НДС, а исходящие платежи осуществляете без НДС, либо их объём несопоставим,
  • игнорируете вопросы банка, отвечаете несвоевременно,
  • не следуете рекомендациям по работе с наличными.

Ваш клиентский имидж в банке улучшится, если вы:

  • платите налоги не менее 0,9% от оборота по вашему счёту,
  • оплачиваете расходы бизнес-картой или по счёту, редко снимаете наличные,
  • подробно заполняете назначения платежей,
  • работаете по выбранным кодам ОКВЭД и своевременно информируете банк в случае их изменения,
  • сообщаете банку обо всех изменениях в вашей компании (смена руководства, адреса),
  • для проверки новых партнёров используете «Сервис проверки контрагентов»,
  • своевременно предоставляете информацию и документы по запросу банка – в течение 7 рабочих дней,
  • отражаете в своих платежах хозяйственную деятельность организации (аренда и прочее).

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:11 −3
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