Сбербанк назвал 10 основных причин блокировки карт клиентов
Что не стоит делать тулякам, чтобы не попасть в «чёрный список»?
Сбербанк России опубликовал памятку для индивидуальных предпринимателей и работников, получающих зарплату на банковские карты. Работники крупнейшего банка страны рассказали, чего не стоит делать клиентам, чтобы не потерять доступ к своим сбережениям.
Итак, 10 действий, способных привести к блокировке счетов:
- регулярная выдача с расчётного счёта крупных сумм на прочие цели,
- единовременное снятие крупной суммы, только что поступившей на расчётный счёт,
- повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм,
- использование бизнес-карты для снятия наличных,
- операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день,
- снятие средств на цели, несоразмерные с ведением бизнеса,
- операции, не имеющие экономического смысла (например, выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой отчётностью),
- многочисленные кратковременные вклады, которые клиент закрывает, снимая наличные,
- совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого банка, где действуют худшие условия (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии),
- операции, по которым невозможно установить стороны сделки.
Вы может привлечь повышенное внимание контролеров, если:
- не платите налоги с банковского счёта,
- указываете неполные, некорректные данные в назначении платежей,
- проводите платежи, не соответствующие выбранным видам деятельности,
- взаимодействуете с сомнительными контрагентами, чья деятельность не прозрачна для банка и которые могут повлиять на вашу репутацию,
- на расчётный счёт принимаете платежи за услуги и товары с выделенной суммой НДС, а исходящие платежи осуществляете без НДС, либо их объём несопоставим,
- игнорируете вопросы банка, отвечаете несвоевременно,
- не следуете рекомендациям по работе с наличными.
Ваш клиентский имидж в банке улучшится, если вы:
- платите налоги не менее 0,9% от оборота по вашему счёту,
- оплачиваете расходы бизнес-картой или по счёту, редко снимаете наличные,
- подробно заполняете назначения платежей,
- работаете по выбранным кодам ОКВЭД и своевременно информируете банк в случае их изменения,
- сообщаете банку обо всех изменениях в вашей компании (смена руководства, адреса),
- для проверки новых партнёров используете «Сервис проверки контрагентов»,
- своевременно предоставляете информацию и документы по запросу банка – в течение 7 рабочих дней,
- отражаете в своих платежах хозяйственную деятельность организации (аренда и прочее).
Другие статьи по темам