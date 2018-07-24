Сбербанк назвал 10 основных причин блокировки карт клиентов

Что не стоит делать тулякам, чтобы не попасть в «чёрный список»?

Сбербанк России опубликовал памятку для индивидуальных предпринимателей и работников, получающих зарплату на банковские карты. Работники крупнейшего банка страны рассказали, чего не стоит делать клиентам, чтобы не потерять доступ к своим сбережениям.

Итак, 10 действий, способных привести к блокировке счетов:

регулярная выдача с расчётного счёта крупных сумм на прочие цели,

единовременное снятие крупной суммы, только что поступившей на расчётный счёт,

повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм,

использование бизнес-карты для снятия наличных,

операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день,

снятие средств на цели, несоразмерные с ведением бизнеса,

операции, не имеющие экономического смысла (например, выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой отчётностью),

многочисленные кратковременные вклады, которые клиент закрывает, снимая наличные,

совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого банка, где действуют худшие условия (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии),

операции, по которым невозможно установить стороны сделки.

Вы может привлечь повышенное внимание контролеров, если:

не платите налоги с банковского счёта,

указываете неполные, некорректные данные в назначении платежей,

проводите платежи, не соответствующие выбранным видам деятельности,

взаимодействуете с сомнительными контрагентами, чья деятельность не прозрачна для банка и которые могут повлиять на вашу репутацию,

на расчётный счёт принимаете платежи за услуги и товары с выделенной суммой НДС, а исходящие платежи осуществляете без НДС, либо их объём несопоставим,

игнорируете вопросы банка, отвечаете несвоевременно,

не следуете рекомендациям по работе с наличными.

Ваш клиентский имидж в банке улучшится, если вы: