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В Туле здания и частные дома приведут в порядок
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле здания и частные дома приведут в порядок

Требования на покраску фасадов и замену ограждений должны быть исполнены до 1 сентября 2018 года.

23 июля в администрации города обсуждался вопрос благоустройства Тулы. На рабочем совещании под председательством Евгения Авилова решали вопрос фасадов зданий, строений, сооружений. Управление по административно-техническому надзору выдало более 40 требований на покраску фасадов и покраску или замену ограждений.

Отчитались и по уже достигнутым результатам. В настоящий момент выполнены следующие работы:

  • ул. Октябрьская, 150 и 152−154 — замена ограждения;
  • ул. Октябрьская, 156, 175,179 — текущий ремонт фасадов;
  • ул. Октябрьская, 179-а — покраска ограждения;
  • ул. Октябрьская, 49 — покраска торцевой части МКД;
  • ул. Октябрьская, 17-а — текущий ремонт фасадов;
  • Веневское шоссе, 4, корп. 6 — установка ограждения;
  • Веневское шоссе, 9/1, 6 — установка ограждения;
  • Веневское шоссе (стройплощадка) — покраска ограждения, замена въездных ворот;
  • Веневское шоссе, 29−31 — установка ограждения;
  • ул. Демонстрации, 30 — ремонт фасада;
  • ул. Советская, 6 — ремонт фасада с обновлением вывесок.

А вот как обстоят дела с ремонтом разрушенных фасадов:

  • ул. Тимирязева, 68 — добровольное исполнение решения суда собственником, участок закрыт ограждением;
  • ул. Гоголевская, 37 — добровольное исполнение решения суда собственником, здание разобрано;
  • ул. К. Маркса, 70 — добровольное освобождение земельного участка;
  • ул. Тульская, 18 — подготовлена смета на освобождение земельного участка;
  • ул. Коминтерна, 13 — разрабатывается смета для определения стоимости работ.

На заседании члены главного управления по территориальным округам заверили, что работа по восстановлению фасадов и приведению ограждений в надлежащий вид будет продолжена.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:06 +2
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