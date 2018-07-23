28 июля стоматологи проверят туляков на рак

Фото zdravoe.com.

В филиалах областной стоматологической поликлиники пройдет день открытых дверей.

28 июля с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут дни открытых дверей.

В этот день все желающие без предварительной записи смогут получить консультацию специалиста, пройти профилактический осмотр, в том числе обследование с использованием комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта.

Акции состоятся по адресам:

Тула, ул. Токарева, 70а;

филиал №3, Алексин, ул. Арматурная, 3а;

филиал №8, Новомосковск, ул. Бережного/Октябрьская, 19/35.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.