Фото zdravoe.com.
28 июля стоматологи проверят туляков на рак
В филиалах областной стоматологической поликлиники пройдет день открытых дверей.
28 июля с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут дни открытых дверей.
В этот день все желающие без предварительной записи смогут получить консультацию специалиста, пройти профилактический осмотр, в том числе обследование с использованием комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта.
Акции состоятся по адресам:
- Тула, ул. Токарева, 70а;
- филиал №3, Алексин, ул. Арматурная, 3а;
- филиал №8, Новомосковск, ул. Бережного/Октябрьская, 19/35.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
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