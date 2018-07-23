В Туле разработан новый маршрут экскурсионного автобуса

Фото из архива Myslo.

Теперь он будет ходить по двум направлениям: в историческом центре города и по Заречью с заездом в усадьбу Хомякова.

Тульские власти разработали новый маршрут экскурсий на городском автобусе. Теперь жители и гости оружейной столицы смогут выбрать, на какую экскурсию отправиться: обзорную по историческому центру города или же по Заречью с посещением усадьбы А.С. Хомякова в пос. Богучарово.

Обзорные экскурсии по историческому центру Тулы пройдут 28 и 29 июля, а также 4 и 5 августа. Отправление автобуса от музея самоваров на ул. Менделеевской, 8 в 12.00, 13.00 и 14.00. Стоимость экскурсии — 50 рублей.

Обзорные экскурсии по улице Октябрьской с путешествием по родовой усадьбе А. С. Хомякова в пос. Богучарово пройдут 11,12, 18 и 19 августа. Отправление автобуса в 12.00. Стоимость экскурсии — 200 рублей.

Билеты можно приобрести заранее в кассах Тульского историко-архитектурного музея на пр. Ленина, 27 или же непосредственно в экскурсионном автобусе за 10 минут до отправления.