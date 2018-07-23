Тульские власти планируют расселить 32 аварийных дома

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На еженедельном оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина обсудили ход программы переселения граждан из аварийного жилья.

По словам министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко, в региональной программе участвуют Тула, Новомосковск, Суворовский и Киреевский районы. В июне администрация областного центра подала заявку, согласно которой планируется расселить 32 многоквартирных дома.

Девять из них – объекты культурного наследия, которые не подлежат сносу и будут реконструированы. Министр отметила, что с учетом внесенных изменений целевой показатель региональной программы для города снижается на 650 кв. метров.

В Новомосковске и в Суворовском районе планируется расселить по 18 квартир, в Киреевске жильё для переселенцев уже закуплено, в Болохово и Бородинском проходят аукционы – контракты будут заключены к началу августа.

Алексей Дюмин отметил, что больше всего расселяемых домов в Туле. Глава региона напомнил о персональной ответственности руководителей администраций за реализацию всех запланированных мероприятий по программе переселения.