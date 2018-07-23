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Тульские власти планируют расселить 32 аварийных дома
Фото из архива MySlo

Тульские власти планируют расселить 32 аварийных дома

На еженедельном оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина обсудили ход программы переселения граждан из аварийного жилья.

По словам министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко, в региональной программе участвуют Тула, Новомосковск, Суворовский и Киреевский районы. В июне администрация областного центра подала заявку, согласно которой планируется расселить 32 многоквартирных дома.

Девять из них – объекты культурного наследия, которые не подлежат сносу и будут реконструированы. Министр отметила, что с учетом внесенных изменений целевой показатель региональной программы для города снижается на 650 кв. метров. 

В Новомосковске и в Суворовском районе планируется расселить по 18 квартир, в Киреевске жильё для переселенцев уже закуплено, в Болохово и Бородинском проходят аукционы – контракты будут заключены к началу августа. 

Алексей Дюмин отметил, что больше всего расселяемых домов в Туле. Глава региона напомнил о персональной ответственности руководителей администраций за реализацию всех запланированных мероприятий по программе переселения. 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:11 0
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