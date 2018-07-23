За полгода тульская прокуратура выявила более 4000 нарушений законодательства

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В первом полугодии в органы прокуратуры области поступило 20709 обращений – на 3,5% больше, чем с января по июль 2017 года. Разрешено по существу 11713 обращений, удовлетворено каждое седьмое обращение, выявлено 4050 нарушений закона.

Опротестовано 23 незаконных правовых акта, внесено 997 представлений, направлено 734 исковых заявления в суды различных инстанций. 13 должностных лиц получили предостережения о недопустимости нарушений закона, 170 человек привлечены к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 19 уголовных дел.

Почти 70% обращений были связаны с надзором за исполнением законов и законностью правовых актов. Число жалоб на невыплату зарплаты снизилось на 17,9%, удовлетворено почти каждое второе обращение из этой категории. Актуальными остаются и вопросы, связанные с работой коммунальщиков и начислением платы за ЖКУ. В этой сфере было удовлетворено каждое седьмое обращение.

Более чем на 40% увеличилось число положительно рассмотренных жалоб на нарушения земельного законодательства, а в вопросах, связанных с нарушением прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей количество положительных решений выросло на 83,3%. На личном приеме у сотрудников прокуратуры Тульской области за полгода побывали 6472 заявителя.