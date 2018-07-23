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Заброшенное кафе на Центральном стадионе в Туле приведут в порядок
Фото Дмитрия Дзюбина.

Заброшенное кафе на Центральном стадионе в Туле приведут в порядок

Соответствующий иск направила в суд прокуратура.

Тульская прокуратура проверила помещение кафе «Виктория» на территории Центрального стадиона на соблюдение требований законодательства.

В ходе проверки выяснилось, что двухэтажное здание кафе заброшено, находится в аварийном состоянии и выглядит неэстетично.

Помещения бывшего кафе и клуба завалены мусором, двери настежь открыты, частично  выбиты стекла. Внутри здания с потолка свисают оголенные провода и металлическая арматура.

По закону, при прекращении эксплуатации здания или сооружения собственник должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе ограничить доступ людей в здание, а также утилизировать строительный мусор.

Здание бывшего кафе расположено в месте массового пребывания людей, его ненадлежащее состояние создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает право на благоприятную окружающую среду. А также представляет угрозу с точки зрения обеспечения общественной и антитеррористической безопасности.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурор направил в суд иск с требованием обязать владелицу здания в течение месяца привести его в надлежащее состояние.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:25 +9
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