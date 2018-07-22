Метеопредупреждение: На Тулу надвигается гроза

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−3 часа в регионе местами ожидаются грозы, при грозе усиление северо-восточного ветра порывами 12−17 м/с.

Такая погода сохранится до конца суток.

Меры предосторожности и правилах поведения при прохождении грозового фронта:

держитесь в стороне от энергообъектов и энергоустановок (воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и пр.);

если появились признаки приближения грозы, лучше переждите ее в помещении. Не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;

если гроза застала вас под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;

нельзя прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями. Лучше всего сесть на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак и пр.;

во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение, покиньте транспортное средство и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от него;

если вы едете в автомобиле, оставайтесь в нем, закройте окна, опустите автомобильную антенну и остановитесь;

человеку, пострадавшему от удара молнии, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и т. п. ), такой человек особенно нуждается в усиленном притоке воздуха к телу. Вызовите скорую помощь или доставьте пострадавшего в лечебное учреждение.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».