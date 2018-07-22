Фото Дмитрия Янтикова и Дмитрия Дзюбина.
После ливня в Туле ребенок плавал в огромной луже: фото
Фотографии набирают популярность в соцсетях.
21 июля Тулу затопило после обильных ливней. Ливневки не выдержали такого мощного потока воды, и в городе оказались затоплены многие участки.
Но не все расстроились по этому поводу. Некоторым только в радость оказались сильные дожди. В соцсетях появились фотографии ребенка, который плавал в «море», образовавшемся на пересечении улиц Сойфера и Фрунзе.
Хоть кому-то было весело)).
Кстати, на набережной в результате ливня оказался поврежден асфальт на пешеходной дорожке.
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