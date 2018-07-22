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После ливня в Туле ребенок плавал в огромной луже: фото
Фото Дмитрия Янтикова и Дмитрия Дзюбина.

После ливня в Туле ребенок плавал в огромной луже: фото

Фотографии набирают популярность в соцсетях.

21 июля Тулу затопило после обильных ливней. Ливневки не выдержали такого мощного потока воды, и в городе оказались затоплены многие участки.

Но не все расстроились по этому поводу. Некоторым только в радость оказались сильные дожди. В соцсетях появились фотографии ребенка, который плавал в «море», образовавшемся на пересечении улиц Сойфера и Фрунзе.

Хоть кому-то было весело)).

Кстати, на набережной в результате ливня оказался поврежден асфальт на пешеходной дорожке.

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Потоп в Туле 21 июля, Фото: 1
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 2
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 3
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 4
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 5
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 6
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 7
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 8
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 9
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 10
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 11
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 12
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 13
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 14
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 15
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 16
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 17
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 18
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 19
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 20
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 21
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 22
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 23
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 24
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 25
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 26
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 27
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 28
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 29
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 30
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 31
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 32
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 33
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 34
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 35
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 36
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 37
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 38
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 39
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 40
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 41
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 42
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 43
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 44
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 45
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 46
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 47
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 48
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 49
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 50
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 51
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 52
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 53
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 54
Потоп в Туле 21 июля, Фото: 55
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