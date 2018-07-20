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В Тульской области не хватает бассейнов и спортзалов
Фото из архива Myslo.

В Тульской области не хватает бассейнов и спортзалов

19 июля на заседании правительства региона обсудили работу комитета Тульской области по спорту.

Председатель комитета Дмитрий Яковлев сообщил, что в регионе продолжаются строительство новых спортивных объектов и реконструкция старых. Так, в этом году завершено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) в Шатске и Узловой.


ФОК в Узловой.

Также в 2018 году планируют завершить строительство ФОКа в Веневе, ремонт стадиона в селе Архангельское, капитальный ремонт системы вентиляции в киреевском ФОКе, капремонт кровли в ФОКе в поселке Товарковский и др. 


ФОК в Веневе.

По словам Дмитрия Яковлева,

несмотря на это, в регионе недостаточно спортивных объектов, в том числе плавательных бассейнов, спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений для полного удовлетворения потребностей жителей.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов будут продолжены и в последующие годы. 

В настоящее время в области 2 336 спортивных объектов, только за прошлый год их количество увеличилось на 38 единиц.

В 2017 году удалось повысить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 35,5% от общего числа жителей региона.

Председатель комитета напомнил, что согласно новому майскому Указу Президента, к 2024 году численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 55%. Кроме того, необходимо создать для всех категорий и групп жителей условия для занятия физической культурой и спортом, повысить уровень их обеспеченности объектами спорта. 

Большую популярность у жителей региона завоевали такие массовые старты, такие как как «Яснополянский трейл», «Лыжный марафон».


«Яснополянский трейл».

С каждым годом увеличивается количество участников соревнований по пляжному волейболу как на песке, так и на снегу, фестиваля семейного волейбола. 

Немаловажную роль в пропаганде массового спорта играет комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Работа по реализации комплекса ГТО ведется в тесном взаимодействии с министерствами образования, здравоохранения и министерством труда, социальной защиты Тульской области. На портале ГТО зарегистрировались более 75 тысяч жителей региона. В Тульской области сейчас работают шесть муниципальных центров и шесть мест для тестирования. 

Подготовка спортивного резерва – приоритетная задача комитета на ближайшую перспективу. В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, обучаются более 24 тыс. человек. В спортивных школах культивируется 44 видов спорта, наиболее массовые – хоккей, футбол, плавание, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, спортивная гимнастики и дзюдо. 

Дмитрий Яковлев также подчеркнул, что необходимо продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни и привлечению жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, по привлечению внебюджетных средств для строительства и реконструкции спортивных объектов, в том числе и в рамках государственно-частного партнерства. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:25 +1
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