Алексей Дюмин: «Нам есть, что предложить американским инвесторам»

фото пресс-службы правительства Тульской области.

По прогнозам, в ближайшие пять лет экономика региона будет расти темпами до 5,5% в год. Во многом этому будет способствовать развитие сельского хозяйства.

20 июля в Москве состоялась встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с членами Американской торговой палаты в России, в ходе которой был презентован инвестиционный потенциал региона.

Алексей Дюмин напомнил о состоявшейся 16 июля в Хельсинки встречи руководителей США и России, которая, по сути, подтвердила общее желание продолжить сотрудничество между двумя странами в различных сферах.

По словам гГубернатора, одно из основных направлений сотрудничества – это развитие бизнес-проектов, и Тульская область имеет серьезный опыт создания комфортных и выгодных условий ведения бизнеса для российских и иностранных компаний. Это уже оценили члены Американской торговой палаты – компании «Каргилл» и «Проктер энд Гэмбл», которые не только не сбавили темпов инвестиционного развития, а, наоборот, наращивают его из года в год.

«Мы нацелены на сотрудничество по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Нам есть, что предложить американским инвесторам. В первую очередь, это самый полный набор мер административной и финансовой поддержки, не только регионального, но и федерального уровня», - подчеркнул глава региона.

Ежегодно в экономику Тульской области привлекается более 100 млрд рублей инвестиций. По итогам первого квартала 2018 года их объем превысил 21 млрд рублей – на 36,8% больше, чем за тот же период 2017 год. По словам Алексея Дюмина, это один из лучших показателей в России.

Губернатор напомнил, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Тульская область подписала 19 соглашений на общую сумму более 88 млрд рублей, в том числе с американскими компаниями.

Темпы роста индекса промышленного производства региона за последние годы ни разу не опускались ниже 4,5%. Таких результатов удалось добиться благодаря реализации крупных промышленных проектов федерального уровня. Продолжается реализация крупных проектов компаниями «Тулачермет-Сталь» в металлургии, «Грейт Волл» – в автомобилестроении, «Еврохим» и «Щекиноазот» – в химической индустрии.

«По нашим прогнозам, в ближайшие пять лет экономика региона будет расти темпами до 5,5% в год. Во многом этому будет способствовать активное развитие сельского хозяйства. Сейчас в области производятся практически все необходимые продукты питания. Многие из них идут на экспорт», - сказал глава региона.

В 2017 году аграрии Тульской области собрали почти 2 млн тонн зерновых. Это лучший результат за 30 лет. Строятся современные тепличные и животноводческие производства, выстраиваются новые кооперационные цепочки в пищевой промышленности.

Алексей Дюмин также отметил, что в Тульской области действуют эффективные инструменты налогового стимулирования инвесторов. Только по налогам на прибыль и имущество в прошлом году тульские компании получили около 1 млрд рублей преференций.

«В Тульской области вас ждут привлекательные ниши для ведения бизнеса, квалифицированные кадры, всестороннее содействие правительства региона и при необходимости моя личная поддержка в реализации ваших бизнес-проектов», - сказал Алексей Дюмин членам Американской торговой палаты.

Глава представительства «Каргилл» в России Елена Зосимова поблагодарила Алексея Дюмина и правительство Тульской области за поддержку всех начинаний компании, которая создает биотехнологический кластер на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов». Там разместится ряд малых и средних предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. В настоящее время компания продолжает реализовывать инвестиционное соглашение о строительстве энергоцентра по одновременному производству электричества и тепла, заключенное в 2017 году в рамках XXI Петербургского международного экономического форума. Полностью реализован проект по расширению производства масел, жиров с выпуском новых видов продукции, а также производства кормов. Соглашение об этом проекте компания подписала с Алексеем Дюминым еще в рамках ПМЭФ-2016.

Также с докладом выступил вице-президент «Проктер энд Гэмбл» в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Миринидис.

В ходе встречи инвесторы задали Алексею Дюмину вопросы о развитии туристического потенциала региона, транспортной и логистической инфраструктуры.