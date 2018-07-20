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Алексей Дюмин: «Нам есть, что предложить американским инвесторам»
фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин: «Нам есть, что предложить американским инвесторам»

По прогнозам, в ближайшие пять лет экономика региона будет расти темпами до 5,5% в год. Во многом этому будет способствовать развитие сельского хозяйства.

20 июля в Москве состоялась встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с членами Американской торговой палаты в России, в ходе которой был презентован инвестиционный потенциал региона. 
 
Алексей Дюмин напомнил о состоявшейся 16 июля в Хельсинки встречи руководителей США и России, которая, по сути, подтвердила общее желание продолжить сотрудничество между двумя странами в различных сферах.
 
По словам гГубернатора, одно из основных направлений сотрудничества – это развитие бизнес-проектов, и Тульская область имеет серьезный опыт создания комфортных и выгодных условий ведения бизнеса для российских и иностранных компаний. Это уже оценили члены Американской торговой палаты – компании «Каргилл» и «Проктер энд Гэмбл», которые не только не сбавили темпов инвестиционного развития, а, наоборот, наращивают его из года в год. 
 
 
 
«Мы нацелены на сотрудничество по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Нам есть, что предложить американским инвесторам. В первую очередь, это самый полный набор мер административной и финансовой поддержки, не только регионального, но и федерального уровня», - подчеркнул глава региона. 
 
Ежегодно в экономику Тульской области привлекается более 100 млрд рублей инвестиций. По итогам первого квартала 2018 года их объем превысил 21 млрд рублей – на 36,8% больше, чем за тот же период 2017 год. По словам Алексея Дюмина, это один из лучших показателей в России.
 
 
Губернатор напомнил, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Тульская область подписала 19 соглашений на общую сумму более 88 млрд рублей, в том числе с американскими компаниями.
 
Темпы роста индекса промышленного производства региона за последние годы ни разу не опускались ниже 4,5%. Таких результатов удалось добиться благодаря реализации крупных промышленных проектов федерального уровня. Продолжается реализация крупных проектов компаниями «Тулачермет-Сталь» в металлургии, «Грейт Волл» – в автомобилестроении, «Еврохим» и «Щекиноазот» – в химической индустрии.
 
«По нашим прогнозам, в ближайшие пять лет экономика региона будет расти темпами до 5,5% в год. Во многом этому будет способствовать активное развитие сельского хозяйства. Сейчас в области производятся практически все необходимые продукты питания. Многие из них идут на экспорт», - сказал глава региона.
 
 
В 2017 году аграрии Тульской области собрали почти 2 млн тонн зерновых. Это лучший результат за 30 лет. Строятся современные тепличные и животноводческие производства, выстраиваются новые кооперационные цепочки в пищевой промышленности.
 
Алексей Дюмин также отметил, что в Тульской области действуют эффективные инструменты налогового стимулирования инвесторов. Только по налогам на прибыль и имущество в прошлом году тульские компании получили около 1 млрд рублей преференций. 
 
«В Тульской области вас ждут привлекательные ниши для ведения бизнеса, квалифицированные кадры, всестороннее содействие правительства региона и при необходимости моя личная поддержка в реализации ваших бизнес-проектов», - сказал Алексей Дюмин членам Американской торговой палаты.
 
Глава представительства «Каргилл» в России Елена Зосимова поблагодарила Алексея Дюмина и правительство Тульской области за поддержку всех начинаний компании, которая создает биотехнологический кластер на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов». Там разместится ряд малых и средних предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. В настоящее время компания продолжает реализовывать инвестиционное соглашение о строительстве энергоцентра по одновременному производству электричества и тепла, заключенное в 2017 году в рамках XXI Петербургского международного экономического форума. Полностью реализован проект по расширению производства масел, жиров с выпуском новых видов продукции, а также производства кормов. Соглашение об этом проекте компания подписала с Алексеем Дюминым еще в рамках ПМЭФ-2016.
 
 
Также с докладом выступил вице-президент «Проктер энд Гэмбл» в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Миринидис. 
 
В ходе встречи инвесторы задали Алексею Дюмину вопросы о развитии туристического потенциала региона, транспортной и логистической инфраструктуры.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 22:12 −2
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