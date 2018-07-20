Tele2 проанализировала активность иностранных гостей главного события лета

Tele2 проанализировала данные о болельщиках которые регистрировались в сети компании с 14 июня по 15 июля — во

время главного спортивного события лета.

Особый рост интернет-трафика продемонстрировали роумеры из Аргентины, Мексики, Бразилии и Перу. Всего за один месяц 14 июня — 15 июля зарубежные гости израсходовали в сети Tele2 на 35% больше интернет трафика, чем за весь 2017 год. Общий объем скачанных иностранцами гигабайтов удвоился по сравнению с январем-маем 2018 года.

При этом наибольшую активность роумеры показали в первую неделю первенства. На нее приходится 45% от всего интернет-трафика, израсходованного гостями в сети Tele2 за отчетный период.

По мере приближения к финалу потребление дата-услуг снижалось: на второй неделе роумеры скачали 28% трафика, на третьей и четвертой — 16% и 11% соответственно.



По итогам четырех недель самыми активными потребителями услуг передачи данных в сети Tele2 оказались туристы из Аргентины: на них приходится 44% всего скачанного за время футбольного первенства интернет-трафика.

Далее в списке стран, чьи туристы лидируют по количеству израсходованных гигабайтов, с большим отрывом от Аргентины следуют Китай и США. Команды этих стран не приняли участие в состязании, однако это не исключает интереса их жителей к масштабному событию. Например, за время турнира гости из Поднебесной израсходовали примерно столько же интернет-трафика, сколько за январь-май 2018 года.



На четвертой позиции рейтинга — туристы из Мексики, а пятое место почти с одинаковым результатом делят Бразилия и Перу.

Активными пользователями мобильного интернета в сети Tele2 также были болельщики из Великобритании, Исландии, Швеции, Египта и Дании.

Чуть менее активными в сети Tele2 оказались гости из Японии, Ирана и Марокко — в совокупности они израсходовали вдвое меньше дата-услуг, чем бразильцы.



За время футбольного первенства интернет-трафик абонентов Аргентины вырос в 195 раз по сравнению с январем-маем 2018 года. Более 40% всего израсходованного аргентинцами объема приходится на первую неделю события. При этом пик потребления у аргентинских фанатов пришелся на 27 июня — следующий день после решающей игры с Нигерией.



Скачанный ими терабайт интернет-трафика в 5,3 раза превысил объем потребления дата-услуг в первый день турнира. За отчетный период мексиканские фанаты скачали в 110 раз больше трафика, чем за первые

пять месяцев 2018 года, и почти в 300 раз больше, чем за весь 2017 год.

Наибольшее число мегабайтов они израсходовали в период с 19 по 28 июня. Резкое снижение активности зафиксировано после 27 июня, когда состоялся разгромный для Мексики матч с командой

Швеции.

Еще один всплеск потребления интернет-услуг мексиканскими роумерами

зарегистрирован 2 июля, когда в 1/8 финала их сборная проиграла бразильцам.



Интересную особенность потребления интернет-трафика можно отметить у туристов из Бразилии. Если роумеры из Аргентины и Мексики демонстрировали волнообразную пользовательскую активность, пики которой приходились на знаковые для их команд игры, то бразильцы показывали неизменно «ровное» потребление. При этом его уровень оставался высоким до последних дней первенства.



Использование дата-услуг болельщиками из Перу было активным до 2 июля, после чего резко пошло на спад. Интересно, что перуанцы не стали возвращаться домой после последней игры своей команды с Австралией 26 июня и остались в России как минимум еще на неделю после

невыхода сборной в плей-офф.

